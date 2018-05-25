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В Пензенской области клещи покусали 407 человек

25 мая в 12:56 222 просмотра
, которые они переносят.

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В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые они переносят.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 407 человек, пострадавших от их укусов, 110 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 25 мая, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 247 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 24 из них.

За январь-апрель были диагностированы четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у горожан. Все случаи произошли с длительной инкубацией, люди заразились в сезон 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Перед открытием сезона в летних оздоровительных учреждениях и местах массового отдыха обрабатывают территории от клещей. Уже обработано 82,9% от запланированной площади.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-482613/

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