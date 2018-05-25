Губернатор предложил руководству ВЭБ снизить ставки по кредитам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и первый заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Дмитрий Курдюков провели переговоры на площадке Петербургского международного экономического форума.

Глава региона предложил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по привлеченному в 2010 году кредиту на реализацию масштабного инвестиционного проекта компании «Азия Цемент», сообщает пресс-центр регионального правительства.

«За эти годы кредитование бизнеса стало гораздо более льготным, что обоснованно, так как развитие компаний дает рост экономики региона и страны в целом. Высокий процент по кредиту тормозит этот процесс, не дает бизнесу двигаться вперед», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Дмитрий Курдюков поддержал инициативу главы Пензенской области. В ближайшее время правление ВЭБ рассмотрит этот вопрос более детально.