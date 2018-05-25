«Дамате» направит на строительство завода в Пензенской области почти 6 млрд руб

Предварительная стоимость проекта — 5,7 млрд рублей. Председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев отметил, что реализация таких масштабных проектов возможна только совместными усилиями.



«У нас уже есть многолетний успешный опыт сотрудничества, и мы уверены, что появление в Пензенской области нового завода по глубокой переработке мяса индейки сыграет свою роль не только в развитии региона, но и отрасли в целом», — отметил он.



«Россельхозбанк» уделяет повышенное внимание инвестиционным проектам, направленным на производство конкурентоспособной отечественной продукции. ГК «Дамате» и банк успешно сотрудничают более семи лет, за это время мы предоставили Группе компаний кредиты на текущую деятельность и реализацию инвестиционных проектов на сумму порядка 48 млрд рублей", — сказал и. о. председателя правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.



То, что проект по строительству нового завода важен для региона, подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. По его словам, реализация такого крупного инвестпроекта позволит создать новые рабочие места с достойной зарплатой, увеличит налогооблагаемую базу и послужит социально-экономическому развитию субъекта в целом.



«Правительство Пензенской области было и остается активным участником трехстороннего взаимодействия. Мы будем поддерживать эти связи и в будущем, поскольку речь идет о благополучии региона и его жителей», — отметил он.