Ученые из института Novo Nordisk Research считают, что к 2045 году четверть населения планеты будет страдать ожирением, сообщает Life.ru .

Вдобавок к ожирению, по прогнозам исследователей, каждый восьмой житель Земли будет страдать диабетом второго типа.

С помощью данных о населении нескольких стран ученые выяснили, что доля страдающих ожирением людей вырастет с 14% в 2017 году до 22% в 2045-м. За тот же период заболеваемость диабетом повысится до 11,7%, что заставит министерства здравоохранения тратить больше денег на лечение.

Ученые полагают, что единственным способом остановить эпидемию ожирения может стать разработанный государственный инструмент, способный снизить количество людей с избыточным весом до 10% к 2045 году.