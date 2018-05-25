Фонд развития моногородов направит в Пензенскую область 31 млн руб

В 2018 году фонд развития моногородов планирует направить на развитие инфраструктуры в Пензенской области 31 млн рублей. Соответствующие договоренности достигнуты на встрече губернатора Ивана Белозерцева и генерального директора фонда Ильи Кривогова на Петербургском экономическом форуме.

Согласно соглашениям, «Фонд развития моногородов» оказывает поддержку в создании инфраструктуры в Сердобском индустриальном парке, сообщает пресс-центр регионального правительста.

Иван Белозерцев и Илья Кривогов обсудили ход реализации «якорных» инвестиционных проектов на данной площадке.

Глава региона сообщил о том, что продолжается активное строительство комплекса по производству шампиньонов. Построены временные внутриплощадочные дороги и постоянные электрические сети. Подписаны договоры на устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций для фермы выращивания.

До конца 2018 года должна завершиться процедура проектирования завода по глубокой переработке пшеницы, который также расположится в индустриальном парке в Сердобске.

В ходе переговоров также были рассмотрены планы на 2018−2020 годы по возведению объектов электросетей в моногороде Заречном. В настоящее время в правительстве РФ находится заявка на присвоение Заречному статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Идет подготовка документов в «Фонд развития моногородов» на софинансирование строительства и реконструкции инфраструктуры для реализации инвестпроекта компании «СтройМашКапитал» в ЗАТО. Компания планирует расширение производства стройматериалов.

«Для нас развитие моногородов имеет стратегическое значение. В 2017 году работа по присвоению статуса ТОСЭР Сердобску и Заречному позволила претендовать на существенные налоговые льготы по имуществу, прибыли, земельному налогу и страховым взносам. Только в одном Сердобске в ближайшие годы будет создано около 1000 новых рабочих мест, исходя из имеющегося портфеля инвестпроектов, которые реализуются, в том числе — на территории индустриального парка «Сердобский». Инфраструктура парка создается при поддержке «Фонда развития моногородов», что для нас очень важно», — сказал Иван Белозерцев.

«Я уверен, что комплексные усилия, которые предпринимает руководство Пензенской области и администраций муниципалитетов при содействии «Фонда развития моногородов», будут способствовать диверсификации экономики и стабилизации социально-экономического положения в моногородах. Сейчас необходимо системно, настойчиво, сообща продолжать работу в заданном направлении, чтобы жители региона как можно быстрее увидели позитивный результат», — отметил Илья Кривогов.