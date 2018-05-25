«Встречай лето» с «Дом.ru» и ТВ-каналом «Рыжий»

Мероприятие пройдет в день защиты детей, 1 июня на Театральной площади. Начало — в 10.30.

Детей и их родителей ждет развлекательная программа: интерактивный спектакль «В поисках солнца», веселая спортивная зарядка, встреча с героями любимых мультфильмов, аквагрим, зона с гигантским лего и креативная фотозона. Каждый зритель сможет сделать памятное фото с любимыми персонажами, принять участие в конкурсах и выиграть призы.

Телеканал «Рыжий» помогает познавать мир, дарит эмоции, учит думать, сопереживать и дружить, несмотря на то, что все мы такие разные. Это единственный детский телеканал, в котором программы идут с сурдопереводом. Одна из его ярких особенностей — жанровое разнообразие. Весь день в эфире — мультипликационные и художественные сериалы, фильмы, реалити-шоу, детские развлекательные передачи. Все самое любопытное и важное зрители «Рыжего» узнают первыми!

Специально для них еженедельно выходит информационная программа «Рыжие новости». Смотрите телеканал «Рыжий» и живите в атмосфере доброты, любви и дружбы.

«Праздник с каналом «Рыжий» — это подарок нашим маленьким клиентам и их родителям, возможность интересно провести время всей семьей. «Дом.ru» превращает телевизор в центр увлекательного обучения с помощью игр, творчества, мультфильмов и познавательных программ. Приглашаем вместе провести первый день лета!», — отмечает директор филиала «Дом.ru» в Пензе Ольга Антонова.

Возрастные ограничения — 0+.