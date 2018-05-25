Губернатор принял участие в заседании комиссии Госсовета

Речь шла о создании эффективной системы управления и переходе на клиентоориентированный подход в работе органов власти, развитии малого предпринимательства и снижения административного давления на бизнес, ремонте дорог, роли кооперативов в повышении уровня жизни в сельской местности, сообщает пресс-центр регионального правительства. Ряд инициатив касался цифровизации экономики, подготовки кадров для IT-отрасли.

Иван Белозерцев неоднократно поднимал вопрос ликвидации кадрового дефицита в данной сфере. По его инициативе в регионе стартует проект по поощрению лучших выпускников инженерно-технических специальностей — первый год работы, помимо заработной платы, они будут получать доплаты из областного бюджета.

«Популяризация технического творчества, обучение азам программирования и точным наукам в Пензенской области начинается буквально с детского сада — мы открыли детский технопарк «Кванториум», вкладываем серьезные средства в развитие робототехники, занимаемся модернизацией системы преподавания в учебных заведениях, потому что понимаем, что за инновациями, техническими открытиями стоит будущее региона и страны», — сказал губернатор.

Игорь Левитин подчеркнул значимость прозвучавших в ходе заседания инициатив для грамотного и эффективного исполнения положений указа президента.

«Мы послушали ряд тем и хотели бы, чтобы вы вышли в Госсовет с предложениями о том, что нужно сделать еще. На их базе мы могли бы создать рабочие группы с вашим участием и выносить их на заседания», — подчеркнул он.