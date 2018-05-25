Задержали топ-руководителей кемеровского МЧС по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Следственный комитет возбудил дело против топовых руководителей кемеровского МЧС по делу о пожаре в «Зимней вишне», в котором погибли 64 человека.

По данным РИА Новости, которое ссылается на СКР, возбудили дело против начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григория Терентьева.

По данным следствия, задержанные подозреваются в растрате и халатности. Чиновники задержаны, планируется ходатайство о заключении под стражу.

Как установлено, задержанные с 2017 года не проводили проверку в «Зимней вишне». Выявлена причастность Мамонтова и других лиц к растрате средств регионального МЧС — около двух миллионов рублей.