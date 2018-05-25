У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, не страдающих от ожирения, к такому выводу пришли датские ученые, сообщают РИА Новости.

Для исследования медики изучили данные более 18 тысяч людей, госпитализированных для срочной медицинской процедуры или операции с 2011-го по 2015 год.

Рассмотрев случаи смерти в течение 90 дней после выписки, они обнаружили, что у пациентов с лишним весом шансы умереть были на 40% ниже, чем у пациентов с нормальным весом. У тех, кто страдал от ожирения, эта цифра увеличивалась до 50%.

Тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.

«Возможно, у пациентов с ожирением имеются более обширные запасы энергии, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может быть полезно при острых заболеваниях», — пояснили ученые.

Исследователи называют этот феномен «парадокс ожирения», суть которого в том, что при некоторых болезнях у полных больше шансов выжить, чем у людей с нормальным весом.