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Лишний вес может спасти жизнь — ученые

25 мая в 16:48 114 просмотров
, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, не страдающих от ожирения, к такому выводу пришли датские ученые, сообщают РИА Новости.

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У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, не страдающих от ожирения, к такому выводу пришли датские ученые, сообщают РИА Новости.

Для исследования медики изучили данные более 18 тысяч людей, госпитализированных для срочной медицинской процедуры или операции с 2011-го по 2015 год.

Рассмотрев случаи смерти в течение 90 дней после выписки, они обнаружили, что у пациентов с лишним весом шансы умереть были на 40% ниже, чем у пациентов с нормальным весом. У тех, кто страдал от ожирения, эта цифра увеличивалась до 50%.

Тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.

«Возможно, у пациентов с ожирением имеются более обширные запасы энергии, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может быть полезно при острых заболеваниях», — пояснили ученые.

Исследователи называют этот феномен «парадокс ожирения», суть которого в том, что при некоторых болезнях у полных больше шансов выжить, чем у людей с нормальным весом.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-2036969/

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