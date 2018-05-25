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Саратовский театр получил диплом на фестивале «Успех»

25 мая в 17:03 76 просмотров
«Пятое время года» Саратовского областного центра народного творчества им. Руслановой — обладатель диплома третьей степени всероссийского фестиваля любительских театров «Успех».

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Театр драмы «Пятое время года» Саратовского областного центра народного творчества им. Руслановой — обладатель диплома третьей степени всероссийского фестиваля любительских театров «Успех».

Актриса Мария Зеленцова, заведующая сектором театрального творчества центра, была получила специальный диплом «За исполнение женской роли».

Как сообщает СарБК, коллектив показывал на фестивале спектакль по произведениям Агаты Кристи.


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