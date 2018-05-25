Актриса Мария Зеленцова, заведующая сектором театрального творчества центра, была получила специальный диплом «За исполнение женской роли».
Как сообщает СарБК, коллектив показывал на фестивале спектакль по произведениям Агаты Кристи.
|
Саратовский театр получил диплом на фестивале «Успех»
Театр драмы «Пятое время года» Саратовского областного центра народного творчества им. Руслановой — обладатель диплома третьей степени всероссийского фестиваля любительских театров «Успех».
Актриса Мария Зеленцова, заведующая сектором театрального творчества центра, была получила специальный диплом «За исполнение женской роли».
Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе Картина дня в Telegram без спама и обсуждений Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»