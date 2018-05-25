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Экс-полицейского осудили за жестокое избиение мужчины в баре Пензы

25 мая в 17:32 312 просмотров

В Пензенской области бывшего сотрудника полиции осудили за умышленное причинение вреда здоровью.

Сотрудник полиции на момент совершения преступления находился в должности водителя группы обслуживания (следственно-оперативной группы) дежурной части отдела МВД РФ по Бессоновскому району Пензенской области.

Инцидент произошел в ночь на 2 января. Следствием установлено, что 26-летний мужчина отдыхал в баре на улице Урицкого в Пензе. Когда он напился, то поссорился с посетителем заведения из-за девушки. В ходе конфликта полицейский избил случайного знакомого так, что тот упал. Но это не остановило дебошира, и он схватил его за одежду и вытащил на улицу, где продолжил бить.

Потерпевшему были нанесены различные травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В результате бывшему сотруднику полиции назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Приговор не вступил в законную силу.


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