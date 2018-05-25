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Пензенцы в период ЧМ-2018 не смогут съездить в Саранск на личном авто

25 мая в 17:46 300 просмотров
, в том числе — со стороны Пензы.

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В период проведения Чемпионата мира по футболу ограничат въезд в Саранск транспорта, в том числе — со стороны Пензы.

Такие меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог Саранска, так как на ЧМ-2018 планируют приехать более 200 тысяч гостей. Учитывая, что в городском округе Саранск проживает чуть более 300 тысяч человек, это очень большая цифра. И более 50 тысяч человек прибывает в Саранск в каждый игровой день.

Все ограничения движения будут действовать с 10 по 30 июня. Для автобусов специальный транспортный режим установлен с 1 по 30 июня.

Для того, чтобы гости все-таки могли добраться до города на личном авто, предусмотрены перехватывающие парковки. На Лямбирском шоссе могут расположиться 2223 легковых машины и 41 автобус, на парковке в селе Макаровка предусмотрено 2314 мест для автомобилей и 48 мест для автобусов.

«Собственники транспортных средств, оставив машину на парковке, могут не беспокоиться о ее сохранности. Места оборудованы видеонаблюдением, освещением и охраной», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

От перехватывающих парковок доставка любителей футбола до стадиона «Мордовия Арена», площадки фестиваля болельщиков FIFA и обратно будет осуществляться шаттлами (специальными автобусами) бесплатно. Режим работы шаттлбасов будет размещен на информационных стендах каждой перехватывающей парковки.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/86329/

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