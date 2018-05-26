Глава Пензы поздравил бизнесменов с праздником

«Не покривлю душой, если скажу, что вы — опора экономики нашего города и области. Создавая новые предприятия, развивая бизнес, вы пополняете городскую казну, создаете новые рабочие места, обеспечиваете население товарами и услугами и способствуете решению экономических и социальных задач, стоящих перед нашим регионом. Вы вносите достойный вклад в благоустройство столицы Сурского края и создание комфортных условий для жизни горожан.

Ваше трудолюбие, целеустремленность и инициативность достойны искреннего уважения.

Выражаю вам глубокую признательность за вашу энергию, настойчивость, инициативность. Спасибо вам за благотворительную деятельность и активное участие в жизни города и региона!

Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес — стабильным и процветающим!

Крепкого вам здоровья, счастья, мира, добра, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успешной работы на благо Пензы, Сурского края и России!» — говорится в поздравлении.