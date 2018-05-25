Пензенским предпринимателям компенсируют покупку кассы нового образца (видео)

Нововведения в налоговом законодательстве требуют от пензенских предпринимателей, которые раньше были освобождены от использования кассовых аппаратов, установить у себя контрольно-кассовую технику.

За месяц до вступления в силу требования по установке онлайн-касс налоговая служба, общественная организация в поддержку предпринимательства «Опора России» и уполномоченный по правам предпринимателей Пензенской области провели заседание выездного штаба и выбрали для этого оптимальную площадку — многофункциональный центр. О новых правилах работы предпринимателям проще всего узнать в любом отделении МФЦ. Его сотрудники информируют бизнесменов с конца апреля.

«Информацию можно получить даже на ресепшене. Также она размещена в окне обслуживания и доступна по номеру 92−70−00», — сказала директор многофункционального центра «Мои документы» Надежда Козенко.

Это второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Теперь предприниматели, которые принимают безналичный расчет, должны установить современные кассовые аппараты, которые автоматически отправляют на сервер налоговой службы всю информацию о сделках.

«Изначально это декларировались как цель реформы, чтобы сделать бизнес прозрачным, то есть будет честная конкуренция, исключатся манипуляции информацией о продажах», — рассказал член совета пензенского отделения общественной организации «Опора России» Алексей Садиков.

Еще одно преимущество — возможность отслеживать изменения цен и, таким образом, иметь всегда свежие статистические данные. На втором этапе обязанность по установке контрольно-кассового оборудования ложится на предпринимателей и организации, у которых есть наемные работники, которые трудятся в сферах торговли и общественного питания и используют в своей деятельности торговые автоматы.

Некоторые категории предпринимателей, приобретая и устанавливая кассу нового образца до 1 июля, получают право на 18 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные расходы. А вот нарушение этого срока влечет за собой штрафные санкции.

«Нарушение законодательства влечет для предпринимателей административный штраф не менее десяти тысяч рублей, для организации — не менее 30», — сказал начальник контрольного отдела УФНС России по Пензенской области Сергей Жидков.

Применение онлайн-касс обязательно лишь в населенных пунктах, где проживает свыше десяти тысяч человек. В местах, где нет устойчивого интернет-сигнала, кассы будут работать в автономном режиме, сообщает телеканал «Экспресс».