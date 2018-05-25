Жителей Пензы научат управлять предметами силой мысли
В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Весенняя мода пензенских улиц
Вам будет интересно
Наши новости
В Кузнецке планируют создать клуб бизнес-леди
В Пензе выбрали лучшую бригаду асфальтоукладчиков
Пензенским предпринимателям компенсируют покупку кассы нового образца
Пензенцы в период ЧМ-2018 не смогут съездить в Саранск на личном авто
«Встречай лето» с «Дом.ru» и ТВ-каналом «Рыжий»
На территорию у Спасского собора потратят 150 млн руб
В Пензенской области клещи покусали 407 человек
В Пензе больные туберкулезом получат продуктовые наборы
В Пензенской области ожидаются заморозки
На подготовку пензенских лагерей выделили 7,2 млн рублей

Жителям Неверкино вручили памятки с правилами пожарной безопасности (видео)

25 мая в 19:46 196 просмотров
, можно избежать чрезвычайных ситуаций. Зачастую именно бурьян и хлам во дворах пензенцев становятся причиной пожаров в частном секторе. Это неустанно продолжают повторять сотрудники МЧС. Пожарные инспекторы отправились с проверкой в Нахаловку.

" data-title="Жителям Неверкино вручили памятки с правилами пожарной безопасности — Пенза-пресс, рунет за день">

Сохраняя придомовую территорию в чистоте, можно избежать чрезвычайных ситуаций. Зачастую именно бурьян и хлам во дворах пензенцев становятся причиной пожаров в частном секторе. Это неустанно продолжают повторять сотрудники МЧС. Пожарные инспекторы отправились с проверкой в Нахаловку.

По словам местных жителей, в одном из домов, участок которого зарос бурьяном, иногда собираются бродяги. Одной зажженной спички или непотушенной сигареты в жаркую погоду будет достаточно, чтобы случился пожар.

«Боимся. Здесь дом на доме, опасно, но что поделать, живем», — сказала жительница Пензы Нина Наумова.

И, если бурьян, все-таки произрастает сам, то горы хлама, состоящие из деревяшек, вещей и шин у заборов, бань и домов складируют местные жители.

Максимальное, что могут сделать сотрудники МЧС — предупредить. Штрафовать за ненадлежащее содержание прилегающей территории инспекторы не имеют права. Они раздали жителям Нахаловки памятки с правилами пожарной безопасности.

«На людей влияют и люди в погонах, и памятки. Это мотивирует людей, они начинают соблюдать требования пожарной безопасности», — рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензы ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Сазонов.

Во время рейда также обратили внимание на состояние газовых котлов, которые установлены в большей части домов. Они напомнили, что ремонтом такого оборудования должны заниматься только квалифицированные специалисты. Подобные проверки пройдут во всех районах города и области, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...