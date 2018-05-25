Жителям Неверкино вручили памятки с правилами пожарной безопасности (видео)

Сохраняя придомовую территорию в чистоте, можно избежать чрезвычайных ситуаций. Зачастую именно бурьян и хлам во дворах пензенцев становятся причиной пожаров в частном секторе. Это неустанно продолжают повторять сотрудники МЧС. Пожарные инспекторы отправились с проверкой в Нахаловку.

По словам местных жителей, в одном из домов, участок которого зарос бурьяном, иногда собираются бродяги. Одной зажженной спички или непотушенной сигареты в жаркую погоду будет достаточно, чтобы случился пожар.

«Боимся. Здесь дом на доме, опасно, но что поделать, живем», — сказала жительница Пензы Нина Наумова.

И, если бурьян, все-таки произрастает сам, то горы хлама, состоящие из деревяшек, вещей и шин у заборов, бань и домов складируют местные жители.

Максимальное, что могут сделать сотрудники МЧС — предупредить. Штрафовать за ненадлежащее содержание прилегающей территории инспекторы не имеют права. Они раздали жителям Нахаловки памятки с правилами пожарной безопасности.

«На людей влияют и люди в погонах, и памятки. Это мотивирует людей, они начинают соблюдать требования пожарной безопасности», — рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензы ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Сазонов.

Во время рейда также обратили внимание на состояние газовых котлов, которые установлены в большей части домов. Они напомнили, что ремонтом такого оборудования должны заниматься только квалифицированные специалисты. Подобные проверки пройдут во всех районах города и области, сообщает телеканал «Экспресс».