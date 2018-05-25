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Пензенские пловцы взяли «серебро» на Всемирных играх соотечественников (видео)

25 мая в 19:49 186 просмотров
«Единая Россия» Пензенской области чествовали участников IV Всемирных игр соотечественников, которые с 13 по 14 мая прошли в Казани. Четверо пензенцев в составе сборной страны по плаванию смогли добиться успеха, завоевав медали различного достоинства.

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В отделении партии «Единая Россия» Пензенской области чествовали участников IV Всемирных игр соотечественников, которые с 13 по 14 мая прошли в Казани. Четверо пензенцев в составе сборной страны по плаванию смогли добиться успеха, завоевав медали различного достоинства.

«Это вторая поездка во 2018 году. Сначала заняли первое место в общекомандном зачете, а сейчас — второе среди 56 стран, было около 70 участников. Хорошие результаты, довольны ими. Но самое главное в этих соревнованиях, чтобы дети знакомились между собой и в будущем общались, невзирая на то, что они находятся в разных городах, странах», — сказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Валерий Лидин отметил, что благодаря усилиям пензенских спортсменов в общекомандном зачете удалось закрепиться на высоких позициях. В свою очередь, ребята поблагодарили секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» за помощь в приобретении спортивной экипировки и существенную поддержку в развитии детской лиги плавания «Поволжье», сообщает телеканал «Экспресс».


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