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В Пензе выбрали лучшую бригаду асфальтоукладчиков (видео)

25 мая в 19:56 186 просмотров
«Лучшего по профессии в области дорожного строительства». Свои навыки проверяли 14 бригад почти из всех районов области. Кроме теоретической части, где рабочие отвечали на вопросы по технике безопасности и технологии укладки асфальта, дорожники выполнили практическое задание — уложили 50 метров асфальта на одной из муниципальных дорог.

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Под Пензой определили «Лучшего по профессии в области дорожного строительства». Свои навыки проверяли 14 бригад почти из всех районов области. Кроме теоретической части, где рабочие отвечали на вопросы по технике безопасности и технологии укладки асфальта, дорожники выполнили практическое задание — уложили 50 метров асфальта на одной из муниципальных дорог.

Обязанности бригады — укладывать асфальт на муниципальных, областных и федеральных дорогах. Задача конкурса — уложиться в эталон, сделать 50 метров идеальной дороги. Опытные дорожники признаются, что способны на большее.

«Здесь не особо покажешь свои навыки. Дали бы сделать съезд или ускоритель, вот мы бы разгулялись. А тут прямая, просто меняем покрытие, чтобы люди ездили, радовались», — рассказал участник конкурса «Лучший по профессии в области дорожного строительства» из Каменского района Сергей Кузьмичев.

При оценке работы учитываются толщина слоя асфальта, она должна быть не меньше пяти сантиметров, уклоны, а также время — не более 12 минут. Организаторы замечают, что конкурс принесет пользу автомобилистам. Дорога, на которой проходит соревнование, — муниципальная. Одна из тех, что ведет к Сурскому водохранилищу.

«Некоторые проводят такие конкурсы на учебных полигонах, но мы считаем нецелесообразным выполнять их там, поэтому проводим работу в реальных условиях, на благо жителей региона», — сказал председатель комиссии конкурса «Лучший по профессии в области дорожного строительства», почетный строитель России Александр Пресняков.

Конкурс проходил один рабочий день и вписался в дорожные работы, которые идут в регионе. Основной упор в 2018 году сделают на проезжие части в районах. Дороги сделают к 39 селам, в которых живут почти 22 тысячи человек. Ремонт должны полностью завершить к сентябрю.

«Цель — более 500 километров, это и ремонт, и новые дороги, и реконструкция. В настоящее время работы начаты на 90%", — рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

В качестве поощрения за свою ежедневную работу лучшая бригада получила автомобиль — это награда за первое место. За второе — телевизор, а за третье — ноутбук или планшет, сообщает телеканал «Экспресс».


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