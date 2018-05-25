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В Кузнецке планируют создать клуб бизнес-леди (видео)

25 мая в 20:16 162 просмотра
«Бизнес-леди». Решение принято по итогам первого фестиваля, который был посвящен Дню российского предпринимательства. В нем приняли участие представительницы прекрасного пола, которые успешно ведут бизнес и готовы поделиться некоторыми секретами успеха.

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В городе Кузнецке Пензенской области создадут клуб «Бизнес-леди». Решение принято по итогам первого фестиваля, который был посвящен Дню российского предпринимательства. В нем приняли участие представительницы прекрасного пола, которые успешно ведут бизнес и готовы поделиться некоторыми секретами успеха.

Формат делового общения в формате бизнес-завтрака в Кузнецке применили впервые. В качестве первопроходцев выступили три десятка женщин-предпринимателей и руководителей коммерческих структур. Организаторы собрали их в одном из ресторанов города.

«История каждой бизнес-леди — уникальна, но всех, наверно, объединяет одно — упорство, настойчивость в достижении цели и самоотдача», — отметила начальник отдела развития экономики, предпринимательства и потребительского рынка администрации Кузнецка Елена Бахтуева.

Цель встречи — разрушение стереотипов, согласно которым женщина не может создать и вести свой бизнес. Участницы делового завтрака постарались доказать, что это не так.

«Сейчас могу сказать, что я и юрист, и бухгалтер, и тренер, и судья соревнований, и диетолог, и, порой, психолог для своих клиентов», — сказала предприниматель Валентина Тарасова.

«Хобби превратилось в любимую, ежедневную работу, но организация ИП, самого предприятия произошла совсем недавно», — рассказала предприниматель Екатерина Скобелина.

Успешные леди делились личными секретами успеха, обсуждали планы развития. По окончании встречи предприниматели приняли решение создать клуб «Бизнес-леди» и продолжить общение уже в этом формате, сообщает телеканал «Экспресс».


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