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Белозерцев: Малый и средний бизнес является одним из ключевых драйверов развития

26 мая в 09:37 214 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.

«Малый и средний бизнес является сегодня одним из ключевых драйверов развития России и Пензенской области. И, несмотря на непростые для экономики времена, на все санкции и серьезные угрозы со стороны ряда стран Запада, он демонстрирует стабильный рост. А это — новые рабочие места, товары и услуги, солидные налоговые поступления. Это — надежная основа повышения качества жизни, нашего благополучия и процветания.

Но нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо создавать благоприятную деловую среду в муниципальных образованиях региона, обеспечивать равные условия для всех предпринимателей, гарантировать честную и открытую конкуренцию.

Каждый, кто хочет вести бизнес в Сурском крае, должен быть уверен в поддержке, в том, что не столкнётся с административными барьерами. А результатом наших общих усилий станет дальнейший рост доли малого и среднего бизнеса в экономике. Уверен, что мы сумеем добиться поставленной цели.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо Отчизны!» — говорится в поздравлении.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/86347/

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