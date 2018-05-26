Белозерцев: Малый и средний бизнес является одним из ключевых драйверов развития

«Малый и средний бизнес является сегодня одним из ключевых драйверов развития России и Пензенской области. И, несмотря на непростые для экономики времена, на все санкции и серьезные угрозы со стороны ряда стран Запада, он демонстрирует стабильный рост. А это — новые рабочие места, товары и услуги, солидные налоговые поступления. Это — надежная основа повышения качества жизни, нашего благополучия и процветания.

Но нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо создавать благоприятную деловую среду в муниципальных образованиях региона, обеспечивать равные условия для всех предпринимателей, гарантировать честную и открытую конкуренцию.

Каждый, кто хочет вести бизнес в Сурском крае, должен быть уверен в поддержке, в том, что не столкнётся с административными барьерами. А результатом наших общих усилий станет дальнейший рост доли малого и среднего бизнеса в экономике. Уверен, что мы сумеем добиться поставленной цели.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо Отчизны!» — говорится в поздравлении.