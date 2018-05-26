Мэр Пензы пожелал бизнесменам успехов и здоровья

«Воплощение в жизнь новых идей и проектов — это талант и одновременно труд, достойный большого уважения и поддержки. Вы развиваете самые разные сферы экономики и вносите свой вклад в решение многих социальных проблем. Со своей стороны, органы местного самоуправления будут и дальше развивать систему поддержки малого и среднего бизнеса, рассчитывая при этом на вашу активную позицию и социальную ответственность.

Мы будем продолжать организовывать с вами встречи, помогая решать возникающие проблемы, снижать административные барьеры и обеспечивать честную конкуренцию.

Уже сегодня есть результаты от нашей совместной работы — прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства за текущий период 2018 года составил 584 единицы, что на 12% выше значения 2017 года.

Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия, успехов во всех делах на благо родного города!» — говорится в поздравлении.