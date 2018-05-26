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Пензенский областной медколледж отметил 150-летие

26 мая в 10:46 198 просмотров

В пензенской филармонии отметили 150-летие областного медицинского колледжа.

Коллектив колледжа поздравил зампред правительства региона Олег Ягов. Он передал слова благодарности от имени губернатора Ивана Белозерцева. К поздравлениям присоединились и другие чиновники, а также приглашенный гость — директор института сестринского образования Самарского государственного медицинского университета Лариса Карасева.

«Подготовка средних медицинских работников имеет огромное значение, они занимают ответственное место в лечебно-диагностическом процессе, на их плечи ложится множество обязанностей», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Как сообщает пресс-центр облправительства, сейчас в колледже учатся около 1600 студентов.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/86326/

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