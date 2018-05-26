Проекты пензенских архитекторов вошли в топ российского конкурса

Проекты пензенских архитекторов прошли на третий этап всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Концепцию, разработанную архитектурным бюро «ВЕЩЬ!» для центра Кузнецка, допустили к публичной защите в номинации «Малые города от 50 до 100 тыс. человек включительно». Он замкнул десятку лидеров.

«У нас всех есть прекрасная возможность улучшить облик г. Кузнецка, рассказать о нем всей стране и получить огромною финансовую поддержку на реализацию наших проектных идей и решений», — отметили архитекторы.

Также к третьему этапу допущен проект по формированию комфортной среды в Каменке (номинация «Малые города от 20 до 50 тыс. человек включительно»), он расположился на 30-м месте.

Всего на конкурс было направлено более 400 заявок из 82 регионов. Общая сумма призового фонда — до 5 млрд рублей.

Защита проектов пройдет с 26 по 28 мая.