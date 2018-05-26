Фонд развития промышленности рассмотрит заявки 2 пензенских предприятий

В частности, компания «СтанкоМашСтрой» намерена реализовать новый инвестиционный проект по организации производства токарных станков с ЧПУ и токарных обрабатывающих центров. Стоимость проекта — 750 млн руб. В результате будет создано порядка 80 высокопроизводительных рабочих мест, сообщает пресс-центр облправительства.

«Проект хороший, для России он очень важен. Завод построен с нуля. Начал эту работу молодой, активный бизнесмен, который работает со многими зарубежными компаниями, реально производит продукт. В прошлом году предприятие участвовало в выставке в Ганновере, три станка были реализованы прямо с выставочных стендов. Реализация данного проекта позволит не только сократить уровень импортозависимости, но и откроет новые рынки сбыта за рубежом», — отметил губернатор, обращаясь к руководителю фонда.

Роман Петруца сообщил, что для компаний, работающих в приоритетных отраслях, предусмотрены хорошие условия.

«Для станкостроителей в ФРП работает отдельная программа, с еще более льготными условиями. По ней меньше требования к софинансированию проекта — всего 30%. При этом срок займа может составлять до семи лет. Процентная ставка 5%. Подать заявку можно через наш сайт. Все общение с заявителями, обмен документами происходит в электронном виде. Никаких тонн бумаги с печатями везти в Москву не надо. Мы оперативно рассматриваем документы в электронном виде и отвечаем на вопросы в личном кабинете, это позволяет выносить проект на экспертный совет в короткие сроки», — сказал он.

Также Иван Белозерцев и Роман Петруца обсудили проект ГК «ФомЛайн». На территории Кузнецкого технопарка компания реализует проект по организации производства пенополиуретана общей стоимостью 1,5 млрд руб. Максимальная мощность будущего завода составит 25 000 тонн готовой продукции в год, что позволит практически полностью удовлетворить потребность предприятий мебельного кластера региона. Кроме того, компания планирует организовать производство матрасов, это позволит создать дополнительно 200 рабочих мест.

Стороны обсудили детали и договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. В частности, стороны планируют подписать соглашение, которое позволит участвовать в софинансировании региональных проектов.