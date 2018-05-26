Стали известны почетные гости Лермонтовского праздника в Тарханах

Как сообщается на сайте музея-заповедника Тарханы, девизом праздника станут слова Михаила Лермонтова «Отчизна там, где любят нас, где верят нам».

По традиции праздник начнётся с возложения цветов на могилу поэта. Затем состоится творческая встреча с писателями и артистами в Зеленом театре и вручение Премии им. М. Ю. Лермонтова .

На праздник приедут артист Сергей Маховиков, певица Марина Девятова, певец и композитор Глеб Матвейчук, оркестр волынщиков из Москвы, заслуженный артист республики Крым, поэт Константин Фролов, член Союза писателей России и Чеченской республики, поэт, переводчик Адам Ахматукаев. Вести праздник будет заслуженный артист России Сергей Казаков.