Специалист по эпохе Грозного прокомментировал нападение в Третьяковке

Журналист, писатель, историк, специалист по эпохе Ивана Грозного Вячеслав Манягин прокомментировал « 360 » нападение на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» в Третьяковской галерее.

Вячеслав Манягин сообщил изданию, что он против уничтожения картин с идеологической точки зрения, но считает необходимым разместить рядом с полотном информацию о разных версиях смерти царевича.

В частности, он выразил уверенность, что царь не убивал своего сына. По его словам, к этой же версии склонялся митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский и многие современные историки.

Напомним, вандал серьезно повредил картину Илья Репина 25 мая перед закрытием музея. Он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Возбуждено уголовное дело.