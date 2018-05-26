В Пензе предложили новую схему работы «управляек»

Как сообщает пресс-служба мэрии, на встрече затронули проблемы содержания многоквартирных жилых домов.

Владимир Лощинин предложил убрать несвойственные для УК функции и ужесточить контроль за их деятельностью.

«Вопрос, действительно, очень серьезный. У такого взаимоотношения между обслуживающей организацией и собственниками нет будущего. Как один из вариантов решения проблемы сейчас прорабатывается вопрос структурирования деятельности управляющих компаний, когда плата за услуги будет собираться, как конструктор — отдельными фиксированными суммами, к примеру, за уборку пешеходных дорожек, проезжей зоны, игровых площадок, мусорных контейнеров. Такой подход позволит минимизировать непонимание сторон, сократить необъяснимые траты денежных средств управляющими компаниями», — ответил Виктор Кувайцев.

Главам районных администраций он поручил начать встречи с населением, чтобы выяснить их мнение.