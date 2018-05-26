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В Пензе предложили новую схему работы «управляек»

26 мая в 15:59 424 просмотра

26 мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обсудил проблемы ЖКХ с членом общественной палаты Пензенской области" Владимиром Лощининым.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на встрече затронули проблемы содержания многоквартирных жилых домов.
Владимир Лощинин предложил убрать несвойственные для УК функции и ужесточить контроль за их деятельностью.

«Вопрос, действительно, очень серьезный. У такого взаимоотношения между обслуживающей организацией и собственниками нет будущего. Как один из вариантов решения проблемы сейчас прорабатывается вопрос структурирования деятельности управляющих компаний, когда плата за услуги будет собираться, как конструктор — отдельными фиксированными суммами, к примеру, за уборку пешеходных дорожек, проезжей зоны, игровых площадок, мусорных контейнеров. Такой подход позволит минимизировать непонимание сторон, сократить необъяснимые траты денежных средств управляющими компаниями», — ответил Виктор Кувайцев.

Главам районных администраций он поручил начать встречи с населением, чтобы выяснить их мнение.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_nado_perekhodit_k_tsivilizovannym_metodam_upravleniya_mkd/

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