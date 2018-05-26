В Пензе среди юных дзюдоистов выявили сильнейших

В пензенском дворце единоборств «Воейков» прошло первенство области по дзюдо для спортсменов до 18 лет.

За медали сражались около сотни юношей и девушек из Кузнецкого, Никольского, Городищенского, Каменского и Тамалинского районов.

«Достойные результаты продемонстрировали ребята из районов, где «президентский» вид спорта приобретает все большую популярность. Хочу отметить, что в целом по Пензенской области дзюдо занимаются более тысячи человек», — отметил президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Из числа победителей сформируют сборную команду Пензенской области для участия в первенстве Приволжского федерального округа, которое пройдет в Удмуртии в сентябре.