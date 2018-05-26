Мэр Пензы надеется на возвращение «Зенита» в профессиональную лигу

26 мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пообщался с родителями юных футболистов «Зенита». Речь зашла, в частности, о финансировании.

Как сообщает пресс-служба мэрии, родители обеспокоены финансовым положением клуба, потому что от него зависит возможность участия их детей в сборах и соревнованиях.

По словам Виктора Кувайцева, на сегодняшний день проблем с финансированием нет: из бюджета города на 2018 год заложены более 38 миллионов рублей — это самая большая сумма в динамике последних 10 лет.

«Мы хотим, чтобы у родителей появилась надежда, что мы, развивая футбол, будем давать детям возможность расти в профессиональном плане, чтобы «Зенит» вернулся в профессиональную лигу», — сказал мэр и добавил, что этому будет способствовать обновленная футбольная база.

Виктор Кувайцев дал задание, чтобы летом ребята обязательно смогли выступить на выездных соревнованиях, и предложил ввести новую традицию — организовывать после них встречу с футболистами.

«Нужно организовать встречу, поблагодарить их, оказать должное внимание, чтобы наш командный пензенский футбол процветал и приносил новые успешные плоды городу Пензе», — сказал он.

Родители поблагодарили главу администрации за поддержку футбола, отметили в пресс-службе.