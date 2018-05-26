Жителей Пензы научат управлять предметами силой мысли
В Пензе появился уникальный компьютерный томограф
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Весенняя мода пензенских улиц
Вам будет интересно
Наши новости
У ЦНТИ произошла авария с участием «скорой»
В Заречном мотоцикл врезался в «УАЗ»
В Пензе на Западной поляне загорелась иномарка
На Южной поляне автобус сбил пенсионерку
На ул. Беляева иномарка сбила девушку
Автоледи пострадала при столкновении «Лады» и «КамАЗа»
В Мокшанском районе на трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ»
В Загоскино произошло тройное ДТП
В Арбеково ночью сгорела иномарка
В Неверкинском районе отечественная легковушка слетела в кювет

В Ленино легковушка сбила столб

26 мая в 17:56 174 просмотра

В селе Ленино Пензенской области произошло ДТП. Информация о нем появилась в соцсети.

Как сообщил подписчик группы «Пенза lve», авария случилась 26 мая. Автомобиль ВАЗ-2115 врезался в столб и, «по-видимому, перевернулся».

Пострадал ли кто в этом ДТП, неизвестно. Официальной информации об аварии нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456315100%2Falbum-118193328_00%2Frev

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...