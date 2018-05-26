В Ленино легковушка сбила столб

В селе Ленино Пензенской области произошло ДТП. Информация о нем появилась в соцсети.

Как сообщил подписчик группы «Пенза lve», авария случилась 26 мая. Автомобиль ВАЗ-2115 врезался в столб и, «по-видимому, перевернулся».

Пострадал ли кто в этом ДТП, неизвестно. Официальной информации об аварии нет.