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На улице Кирова обновляют дорожную разметку

27 мая в 09:42 374 просмотра
, чтобы посмотреть, как наносится дорожная разметка.

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27 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал улицу Кирова, чтобы посмотреть, как наносится дорожная разметка.

«Здесь уже подходили к завершению работы по нанесению разметки на асфальтовое покрытие. Чтобы не создавать препятствий для автомобилистов, к нанесению разметки приступили в 22 часа 26 мая. За ночь удалось разметить улицы Стрельбищенскую, Володарского и Кирова», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев поручил городскому департаменту ЖКХ следить за качеством и соответствием нанесенной разметки утвержденному плану.

«В прошлом году, у нас были примеры, когда дорожная разметка была нанесена без учета реалий дорожного движения. Нужно помнить, что разметка — эта важная составная часть безопасности пешеходов и автомобилистов, а не чертежи на асфальте», — подчеркнул он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_razmetka_vazhnaya_sostavnaya_chast_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizheniya/

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