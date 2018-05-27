На улице Кирова обновляют дорожную разметку

«Здесь уже подходили к завершению работы по нанесению разметки на асфальтовое покрытие. Чтобы не создавать препятствий для автомобилистов, к нанесению разметки приступили в 22 часа 26 мая. За ночь удалось разметить улицы Стрельбищенскую, Володарского и Кирова», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев поручил городскому департаменту ЖКХ следить за качеством и соответствием нанесенной разметки утвержденному плану.

«В прошлом году, у нас были примеры, когда дорожная разметка была нанесена без учета реалий дорожного движения. Нужно помнить, что разметка — эта важная составная часть безопасности пешеходов и автомобилистов, а не чертежи на асфальте», — подчеркнул он.