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В дом семейной пары из Нефтяника вернется вода

27 мая в 10:23 500 просмотров
, чтобы разобраться в ситуации с отсутствием холодной воды в доме местных жителей.

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27 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев выехал в поселок Нефтяник, чтобы разобраться в ситуации с отсутствием холодной воды в доме местных жителей.

Семейная пара обратилась в градоначальнику в ходе личного приема. Жители поселка рассказали о том, что уже около года у них в доме нет холодного водоснабжения. После утечки, которая образовалась летом прошлого года, трубу ХВС подводящую воду к их дому отрезали и затампонировали.

Виктор Кувайцев поручил начальнику городского УЖКХ города Пензы Андрею Гришину принять меры для восстановления подачи воды в ближайшее время. В ходе выезда мэр увидел, что место утечки нашли и заварили, однако при включении подачи воды образовался новый свищ, и ее вновь пришлось перекрыть.

Мэр дал поручение Андрею Гришину совместно с МУП «Заря» приобрести необходимый метраж труб и в течение следующей недели провести монтажные работы по замене ветхого трубопровода холодного водоснабжения в этой части поселка Нефтяник.

«Такая ситуация стала возможна из-за безответственного отношения предыдущего руководства МУП «Заря». Сейчас приняты меры для оздоровления финансовой ситуации в МУПе. И пока ситуация наладится, деньги на приобретение труб будут выделены из резервного фонда. Впереди лето, мы должны обеспечить людей питьевой водой. Тем более что все потребители здесь аккуратно оплачивают счета за коммунальные услуги», — отметил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/kholodnaya_voda_v_neftyanike_budet/

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