Замглавы Рособрнадзора рассказал об особенностях сдачи ЕГЭ-2018

— Что отличает предстоящую экзаменационную кампанию от предыдущих? Каковы ее основные особенности?

— Одно из главных нововведений — внедрение технологий печати экзаменационных материалов в каждом пункте проведения экзамена (ППЭ). В этом году мы уже не будем возить бумажные задания. Это не только усиливает информационную безопасность, но и серьезно удешевляет процедуру. Раньше надо было доставлять около 5 млн конвертов, это тонны бумаги, причем везти их приходилось, к примеру, и в далекие улусы Республики Саха (Якутия), куда вертолет летал раз в квартал. Фрахтовать отдельный вертолет под доставку материалов только в один из таких пунктов стоило региону до 300 тыс. рублей. Федеральный бюджет тратил на доставку в отдаленные субъекты около 60 млн рублей ежегодно.

Сейчас в пункт проведения экзамена у нас уходит цифровой диск или флешка. Вес доставки изменился в разы, и, в отличие от конвертов, эти материалы вскрыть невозможно — их содержимое зашифровано. Стоимость доставки снизилась в этом году на 80%. А со следующего года, когда материалы будут передаваться по защищенным каналам связи, это будет стоить 0 рублей 0 копеек.

При прежней схеме организаторам ЕГЭ приходилось посреди ночи ехать забирать материалы, привозить их, потом проводить экзамен и отправлять работы. Почти сутки бедный учитель был на ногах. Сейчас он приходит в пункт проведения экзамена чуть раньше участников, чтобы проверить аудиторию, проводит экзамен и, после того как все материалы обработаны, около трех часов дня, спокойно уходит домой.

Сейчас утечка на этапе доставки невозможна. Сами участники видят, как материалы распечатываются перед ними. Ни у кого нет подозрений, что кому-то достался счастливый билет.

Вторая часть этой технологии — сканирование выполненных работ. Время сканирования мы отслеживаем. Если видим какие-то серьезные задержки, у нас могут возникнуть вопросы, почему процесс идет так долго, и мы связываемся с организаторами.

— Будет ли развиваться система контроля за участниками ЕГЭ?

— Объективность экзаменационной процедуры и результатов — главная составляющая оценки качества образования, в том числе ГИА. В целом за последние несколько лет число участников ЕГЭ, которые были удалены из аудиторий за телефоны и шпаргалки, уменьшилось на треть, в прошлом году было около тысячи таких случаев.

Отмечу, что рамки металлоискателей и видеонаблюдение — не карательная, а профилактическая мера. У рамок нет никакого обыска, просто если прозвучал сигнал, молодого человека еще раз предупреждают, что у него есть предмет, который может привести к удалению.

Ребята волнуются перед ЕГЭ, иногда просто забывают оставить телефон. И вдруг аппарат зазвонил прямо во время экзамена. Молодой человек им даже не воспользовался, а всё равно удаляется. Чтобы не было таких нелепых случайных эксцессов, и нужны все эти профилактические меры.

— Появились ли какие-то новые способы поймать нарушителей?

— У нас есть технология, которая может выявить необъективные результаты в пункте проведения экзамена. Всех секретов раскрывать не хотел бы, но могу сказать, что она позволяет нам увидеть малейшие искажения в статистических данных ЕГЭ. И это позволяет нам вычислить нарушения. Благодаря этой технологии мы поднимали видео, которые хранятся три месяца после экзамена, и выявляли нарушителей, использовавших телефоны или шпаргалки, или попытки организаторов помочь выпускнику.

Эта же технология позволяет нам выявить слабые места и региональной системы образования, и отдельно взятого учителя, и оказать им методическую поддержку.

В дальней перспективе программы смогут анализировать результаты ученика за весь период его обучения в школе. Эти данные заменят портфолио и будут совершенно объективными. Если человек с 4-го класса получал двойки, а тут вдруг в 11-м классе получил 100 баллов, система сразу укажет на несоответствие. Когда эти технологии будут созданы и внедрены, нам уже не нужны будут никакие металлоискатели, рамки и камеры.

— В последнее время выпускники стали всё чаще выбирать для сдачи предметы естественнонаучного цикла. Если такая тенденция сохранится, потребует ли это дополнительных корректировок процедуры?

— Проведение экзамена по этим предметам не предполагает особого материально-технического оснащения аудиторий, поэтому пока, на наш взгляд, дополнительных корректировок не требуется.

Однако мы понимаем, что выполнение практических и лабораторных работ — значимый компонент изучения физики, химии и биологии. На экзамене по физике в 9-м классе участники уже сейчас выполняют практическую работу.

В перспективе было бы полезно включить в ЕГЭ по физике и химии практические работы с использованием реального оборудования и реактивов.

— Как идет подготовка к введению после 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранному языку?

— Экзамен будет, скорее всего, разделен на базовый и профильный уровни, как математика. Уровень профильной сложности предназначен для ребят, которые выбрали филологию для дальнейшего изучения. Тем, кому необходимо получить аттестат, больше нужен разговорный иностранный для жизни и для общения. Здесь требования к контрольно-измерительным материалам будут совершенно другие.

Сейчас мы готовы к введению еще одного языка для выбора при сдаче ЕГЭ — китайского. Все работы уже завершены, мы готовы внедрять. Китайский язык на различных ступенях у нас изучают около 8 тыс. школьников. Мы предоставим им возможность сдавать по нему экзамен. Со следующего года планируем вводить в штатный режим.

— Будет ли меняться система апелляции в ближайшие годы?

— Мы едва ли не единственная страна в мире, где есть возможность подать апелляцию и оспорить свой результат. В Москве и еще ряде регионов процедура уже проходит в онлайн-режиме. Участнику не надо никуда приезжать. Поднимается работа, эксперт и тот, кто подал апелляцию, обсуждают ее и принимают решение.

В будущем мы хотим распространить эту практику по всей стране. Для этого планируется использовать облачные технологии. А чтобы полностью исключить возможность влиять на процесс, апелляцию из одного региона станут рассматривать в другом. При этом участники обсуждения не будут знать, из какого региона эксперт и апеллянт. Будет пул экспертов, которые из «облака» получат задания и решат, засчитать ли этот балл.

Понятно, что у родителей большие ожидания. Часто те, кто сам был троечником, рассматривают 100 баллов не как достижение ребенка, а как свое личное. И начинают травить детей за недостаточно высокие баллы. Это неправильно.

В преддверии ЕГЭ мы всегда призываем родителей не давить на выпускников. Лучше сказать перед экзаменом золотую фразу: «Я тебя люблю не за количество баллов, которые ты наберешь, а за то, что ты у меня есть».