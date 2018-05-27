Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph и королевское авиационное общество Великобритании. Члены семьи, сидящие в разных частях самолета, могут тратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации, ставя под угрозу себя и других.

В своем докладе организация посоветовала авиакомпаниям не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе. Также уточняются идеальные условия для авиаперелетов с ребенком: «Дети должны сидеть в одном ряду с взрослым, в самолетах с двумя проходами — быть отделенными не более, чем одним проходом. Если это невозможно, то безопасным считается расположение места ребенка в соседнем ряду впереди или сзади от взрослого».