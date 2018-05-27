Жители поселка Камыши-Хвощи недовольны ремонтом дороги (видео)

«Половинчатое решение проблемы», — так отзываются о ремонте дороги по улице Камыши-Хвощи жители одноименного поселка. Они ждали у себя дорожную технику и рабочих несколько лет. Но когда те появились, у пензенцев возникли вопросы.

Появление «КамАЗа» с асфальтной крошкой на подъезде к поселку Камыши-Хвощи сравнимо с чудом. Люди, которые здесь живут, этого не просто ждали. Начиная с 2007 года, когда населенный пункт включили в городскую черту, они добивались ремонта дороги всеми возможными способами, но безрезультатно.

Однако настойчивость жителей все же дала результат. В прошлом году участок, ведущий от федеральной трассы М-5 к поселку, чиновники включили в программу «Безопасные и качественные дороги». Правда, неожиданно радость сменило неприятное удивление. Рабочие вдруг стали прокладывать дорогу не по основной улице, а по проулку.

«Когда мы утром увидели, что эту дорогу поворачивают в узкий переулок, а не по центральной улице, народ возмутился, встали живым щитом, чтобы не дать им работать. В связи с этим приехали начальники и уже решили вопрос, что здесь не будут делать дорогу, а будут делать по нашей улице, центральной», — рассказал председатель уличного комитета ул. Камыши-Хвощи Сергей Володин.



Радость от победы вновь была недолгой. Люди надеялись, что с появлением дороги в этот отдаленный район Пензы наконец приедет общественный транспорт. Однако оказалось, что для движения маршрутных такси этого недостаточно. Еще нужно построить и разворотное кольцо. Как сообщили в городском департаменте ЖКХ, этот вид работ проектом не предусмотрен. Да и асфальт смогут уложить только на той части улицы, которая находится на городском балансе.

«Надо будет эту дорогу оформить, принять ее к нам на баланс, чтоб была возможность включить ее в дальнейшую программу БКД, если будет принято такое решение», — пояснил замдиректора городского департамента ЖКХ Валерий Яцко.

Получится, что асфальт уложат от трассы до поселка. До домов местных жителей дорога так и не дойдет. Люди собираются снова писать в мэрию, чтобы там решили их проблему, как велит здравый смысл, а не чиновничьи документы, сообщает телеканал «Экспресс».