Кувайцев: Велоспорт обрел большую популярность у пензенцев

Мэр Пензы Виктор Кувайцев принял участие в праздновании Дня велопарадов в России и кроссе «Зеленый марафон», которые прошли 27 мая около «Дизель-Арены».

«Сегодня я здесь, потому что это еще одно мероприятие, направленное на популяризацию велосипедного спорта не только как активного отдыха и здорового образа жизни, но и для того, чтобы привлекать людей к экологически чистому транспорту.

Работая в сельхозакадемии, каждое воскресенье делал велопробег от Ахун до Золотаревки. Сейчас, к сожалению, у меня нет возможности ездить каждый день на работу на велосипеде. Но это не мешает нам увеличивать протяженность велодорожек в городе для того, чтобы у тех, кто может себе это позволить, мог это сделать.

Очевидно, что занятия велоспортом обрели большую популярность у пензенцев всех возрастов. Этому способствует наличие семикилометрового кольца в парке Белинского, велодорожки от ГПЗ до центра города, Засурская вело-лыже — роллерная трасса.

Наша задача создать условия для занятий велоспортом во всем городе. И так будет», — рассказал градоначальник в беседе с журналистами.

Напомним, маршрут велопарада пролегал от «Дизель-Арены» по улицам Окружной, Карпинского, дороге-дублеру, Зеленодольской, завершился на «Дизель-Арене».

«Дистанция велопарада составила 5 км, дистанция кросса «Зеленый марафон» — 200 м (для детей дошкольного возраста, в возрасте от 7 до 10 лет и 11 до 15 лет), 4,2 км. для всех остальных спортсменов. Участников, прошедших маршрут, наградили дипломами «Участник велопарада» и кросса «Зеленый марафон», — сообщили в пресс-службе мэрии.