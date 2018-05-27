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В Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша»

27 мая в 17:28 334 просмотра
«Суворовская каша» в Лунинском районе. В этом году праздник посвятили 218-й годовщине гибели великого полководца, не проигравшего ни одного сражения. Гостей праздника накормили кашей и другими блюдами, приготовленными по старинным рецептам на полевой кухне.

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Около тысячи человек из Пензы и соседних регионов посетили фестиваль «Суворовская каша» в Лунинском районе. В этом году праздник посвятили 218-й годовщине гибели великого полководца, не проигравшего ни одного сражения. Гостей праздника накормили кашей и другими блюдами, приготовленными по старинным рецептам на полевой кухне.

«Люди приехали не просто, как говорится, посмотреть, а приехали с гармонью, с гитарами, расположились на лужайке, отдыхали. Прошла торжественная часть, литургия. Фестиваль прошел замечательно, впечатление у людей осталось великолепное. Почетными гостями фестиваля были ветераны войны, труженики тыла, ветераны труда», — рассказал председатель совета ветеранов внутренних войск «Беркут» Олег Сидоренко.

В Пензенской области ежегодно проходят конференции, посвященные победам полководца, в селе Суворово устраивают велопробеги и пешие походы. Организаторы фестиваля намерены создать музей Александра Суворова, а также восстановить усадьбу полководца, которую он несколько раз посещал лично. Энтузиасты рассчитывают, что Суворово станет важной точкой на туристической карте региона наравне с музеем-заповедником Тарханы, сообщает телеканал «Экспресс».

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=8Zo6OZe5yAA

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