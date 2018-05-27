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Жюри Букеровской премии назвало 5 лучших книг за полвека

27 мая в 14:37 164 просмотра

Специальное жюри Букеровской премии назвала пять лучших книг за последние 50 лет.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на The New York Times. Это было сделано по случаю 50-летия премии. Жюри отбирало из предыдущих лауреатов премии, по одной книге за каждое десятилетие.

В списке оказались произведения «Волчий зал» британки Хилари Мэнтел, «Английский пациент» канадца Майкла Ондатже, «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса, «Лунный тигр» англичанки Пенелопы Лайвли и «В свободном государстве» британца Видиадхара Найпола.

Одна из этих книг удостоится премии «Золотой букер», победителя выберут читатели путем интернет-голосования, которое продлится до 25 июня, результаты объявят 8 июля.


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