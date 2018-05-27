Белочешскому мятежу в Пензе исполнится 100 лет (видео)

28 мая исполняется ровно сто лет событиям, которые вошли в историю нашей страны под названием «Белочешский мятеж». Стоявшие на станции «Пенза-3» отряды пленных чешских солдат должны были двигаться на восток страны, к побережью Тихого океана, а оттуда убыть во Францию. Но их продвижение остановили большевики, требуя полного разоружения. Вместо того, чтобы подчиниться, легионеры пошли на штурм. После двух дней кровопролитных боев город был взят и разграблен.

К весне 1918-го года на территории России скопилась целая армия численностью около 45 тысяч чешских солдат и офицеров. Все они в годы Первой мировой попали в российский плен и выразили желание воевать на стороне Антанты против Германии и Австро-Венгрии. После Октябрьской революции их статус стал вызывать вопросы. В ходе переговоров к концу марта Советы и командование легионеров сошлись на том, что чешские отряды эшелонами перебросят на восток, чтобы оттуда отправить пароходами во Францию.

«Чехословаки продвигаются не как боевые единицы, а как группа свободных граждан, берущих с собой известное количество оружия для своей самозащиты от покушений со стороны контрреволюционеров. Совет народных комиссаров готов оказать им всякое содействие на территории России при условии их честной и искренней лояльности», — сообщается в соглашении с чехословаками от 26 мая 1918 года.

Легионеры в Пензе, как и в других городах по линии Транссибирской магистрали, ждали отправки. Но затем последовал приказ Льва Троцкого о немедленном и полном разоружении чехословаков.

«Он дал распоряжение разоружить чехов, причем под угрозой строжайшей ответственности за невыполнение. Это было, я считаю, ошибкой, чехам надо было просто уехать отсюда спокойно и все», — отметил историк, член Совета Федерации от Пензенской области Виктор Кондрашин.

«Приказ был, а если б его не было, чехи все равно бы взяли Пензу, потому что такие были планы. Может быть, тогда бы они потеряли меньше людей и пограбили бы больше», — предположил историк Анатолий Шариков.

Разоружаться легионеры отказались и перешли к наступлению. В Пензе и окрестностях было до 8000 чешских солдат и офицеров. Это в четыре раза больше сил, которыми располагали красные. К вечеру 28 мая восставшим удалось занять станцию «Пенза-1». На следующий день военные действия возобновились. Белочехи атаковали красноармейцев со стороны вокзала и Кривозерья — туда подоспели чешские полки из Ртищева и Сердобска. Кольцо, в которое попали защитники Пензы, стало постепенно сужаться.

Примечательный факт: белочехи во время своего наступления использовали запрещенные международными конвенциями разрывные пули, от одной из таких и погиб Георгий Кутузов, о чем написано в свидетельстве о его смерти, а память о нем увековечена постаментом на улице, которая также носит имя погибшего пулеметчика.

Апогеем уличных боев стала перестрелка на Соборной площади. Последним форпостом защитников стал Дом Советов. Его обороняли около 50 бойцов. Один из пулемётов красногвардейцы установили на колокольне Спасского Собора.

«Бои носили ожесточенный характер особенно здесь был такой пулеметный огонь, что земля кипела от рикошетирующего металла. Чехи хотели сходу взять здание совета, но постоянно откатывались назад», — рассказал Анатолий Шариков.

Исход боя был предрешен. Остатки большевистских сил прорвали окружение и двинулись в сторону Арбеково. Советская власть пала.

«Собралась разогнанная большевиками Городская дума, прозаседав целый день, где было принято официальное решение о том, что красная власть свергнута, и возращении к порядкам временного правительства. Чехами было принято решение 31 мая оставить Пензу, вместе с ними уехали и члены Городской думы, опасаясь репрессий», — сообщил пресс-секретарь Государственного Архива Пензенской области Максим Буряков.



Последний эшелон с чехами покинул Пензу 1 июня. На следующий день в городе прошли массовые похороны убитых революционеров. В перестрелках с белочехами погибли около 300 человек, сообщает телеканал «Экспресс».