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В Пензу приедет митрополит Рижский и всея Латвии Александр

27 мая в 14:55 182 просмотра
, посвященных столетней годовщине приезда на пензенскую землю священномученика Иоанна.

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Пензенская епархия приглашает жителей региона принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетней годовщине приезда на пензенскую землю священномученика Иоанна.

В торжествах, которые пройдут с 1 по 3 июня, примет участие почетный гость — глава Латвийской православной церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

1 июня в 15.30 в Лермонтовском сквере откроется фотовыставка «История длиною в век. Памяти священномученика Иоанна (Поммера)» (0+), затем состоится Международная научно-практическая конференция (0+).
2 июня в 11.30 в районе Гидростроя, на ул. Натальи Лавровой, , пройдет закладка храма в честь священномученика Иоанна Рижского.

Торжества завершатся праздничными богослужением 3 июня в Покровском соборе с участием почетных латвийских гостей, пензенского духовенства и всех почитателей покровители Пензенской земли священномученика Иоанна.


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