В Пензу приедет митрополит Рижский и всея Латвии Александр

Пензенская епархия приглашает жителей региона принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетней годовщине приезда на пензенскую землю священномученика Иоанна.

В торжествах, которые пройдут с 1 по 3 июня, примет участие почетный гость — глава Латвийской православной церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

1 июня в 15.30 в Лермонтовском сквере откроется фотовыставка «История длиною в век. Памяти священномученика Иоанна (Поммера)» (0+), затем состоится Международная научно-практическая конференция (0+).

2 июня в 11.30 в районе Гидростроя, на ул. Натальи Лавровой, 2а, пройдет закладка храма в честь священномученика Иоанна Рижского.

Торжества завершатся праздничными богослужением 3 июня в Покровском соборе с участием почетных латвийских гостей, пензенского духовенства и всех почитателей покровители Пензенской земли священномученика Иоанна.