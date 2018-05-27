ИА «Пенза-Пресс» готовит мастер-класс по приготовлению ухи на костре (видео)

Сезон пикников, рыбалки и семейного отдыха на природе открыт. Дружные компании уже планируют, что приготовить на свежем воздухе. Рецептом всем полюбившегося блюда — ароматной и наваристой ухи — в рамках мастер-класса от информационного агентства «Пенза-Пресс» поделился спасатель по профессии и рыбак по призванию Роман Евдокимов.

Чем свежее рыба, тем вкуснее уха! А какую выбрать, каждый повар решает сам. В нашем распоряжении — морской окунь, карась и красноглазка. Самое удачное сочетание для одного из древнейших блюд русской кухни — нежирная рыба с жирной, сообщает телеканал «Экспресс».

«Почему она считалась царской ухой — потому что туда добавлялись маленькие рыбешки, типа ерша, красноглазки, жереха, окушка. Чем больше видов рыб, тем она становится сытнее, вкуснее и наваристее», — рассказал Роман Евдокимов.

Рыбацкий стаж пензенца — около 25 лет. Он не только знает, как наловить много рыбы, но и как быстро развести костер. В сырую, ветреную погоду лучше использовать березовую кору, которая хорошо горит. При этом спасатель по профессии отмечает — важно беречь лес от пожара, а потому нужно соблюдать меры предосторожности.

«Нужно взять с собой мангал, воду и желательно окопать. Если такого нет, можно раскопать яму небольшую, и потом, когда все прогорит, залить водой и обратно дерном закрыть, чтобы никаких следов от себя не оставить», — пояснил рыбак.

Для ухи на костре требуется минимум ингредиентов. Помимо рыбы — картофель, морковь, лук, пшено и зелень.

Правильный режим варки — залог особенного вкуса и аромата ухи. В кипящий подсоленный овощной отвар рыбу опускают на короткое время — примерно на семь минут. Главное, чтобы она не вываривалась, а оставалась сочной. Уха получится вкуснее, если казан не накрывать крышкой.

Подробный рецепт ухи уже скоро можно будет найти на сайте информагентства «Пенза-Пресс».