Эксперты выяснили, какие авто доставляют владельцам минимум хлопот

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые имеют меньше всего проблем при эксплуатации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные на портале iSeeCars.

На первом месте — седан Hyundai Accent (Solaris), покупатели которого могут практически не беспокоиться о замене деталей и прочих технический неполадках. На второй строчке — кроссовер Chevrolet Equinox, на третьей — Toyota Corollа. В пятерку лидеров также вошли Honda Civic и Honda — CR-V.

Эксперты в ходе составления рейтинга учитывали данные об отзывных компаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены «сомнительных» деталей.