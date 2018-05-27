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Эксперты выяснили, какие авто доставляют владельцам минимум хлопот

27 мая в 15:37 120 просмотров
, которые имеют меньше всего проблем при эксплуатации.

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Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые имеют меньше всего проблем при эксплуатации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные на портале iSeeCars.

На первом месте — седан Hyundai Accent (Solaris), покупатели которого могут практически не беспокоиться о замене деталей и прочих технический неполадках. На второй строчке — кроссовер Chevrolet Equinox, на третьей — Toyota Corollа. В пятерку лидеров также вошли Honda Civic и Honda — CR-V.

Эксперты в ходе составления рейтинга учитывали данные об отзывных компаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены «сомнительных» деталей.


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