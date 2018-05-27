Индекс мороженого. «Пенза-Пресс» сравнило цены в регионах ПФО
Мотогонки должны стать зрелищнее и доступнее — пензенец Илья Рыжих
Из Пензы с любовью. Сколько стоят сурские сувениры и где их искать?
Весенняя мода пензенских улиц
Вам будет интересно
Наши новости
Жители поселка Камыши-Хвощи недовольны ремонтом дороги
В Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша»
Белочешскому мятежу в Пензе исполнится 100 лет
ИА «Пенза-Пресс» готовит мастер-класс по приготовлению ухи на костре
В Арбеково иномарки столкнулись лоб в лоб на кольце — пензенец
В Пензу приедет митрополит Рижский и всея Латвии Александр
Кувайцев: Велоспорт обрел большую популярность у пензенцев
Православные пензенцы отмечают праздник Святой Троицы
В Пензе стартовали велопарад и кросс
В дом семейной пары из Нефтяника вернется вода

В Пензенской области завершается фестиваль «ДаншиноFest»

27 мая в 21:24 212 просмотров
«ДаншиноFest» (16+).

" data-title="В Пензенской области завершается фестиваль «ДаншиноFest» — Пенза-пресс, рунет за день">

27 мая в селе Даньшино Белинского района Пензенской области завершается первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» (16+).

Все пришедшие на праздник могли оставить на память яркие снимки: на площадке фестиваля работала креативная зона «Деревенский уголок». Все желающие могли сфотографироваться в национальных мордовских костюмах как сами, так и обратиться к профессиональным фотографам.

Рядом с фотозоной была организована импровизированная выставка «Перекресток культур», где были представлены фото на тему народного творчества, пейзажи, снимки реконструкции исторических событий с Золотаревского фестиваля.

Организаторы подготовили для гостей феста большую программу. На одной из площадок развернулась «Улица мастеров», где умельцы представили свои работы, проводились мастер-классы и мастер-шоу по народному творчеству. Были организованы выступления танцевальных и музыкальных коллективов Пензенской области и других регионов. Свое мастерство показали реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», гости могли пострелять в лучно-арбалетном тире, посмотреть на зрелищные кулачные бои, а также попытать в них свои силы.

Кроме того, в ходе фестиваля был организован «Хоровод единства». Мероприятие организовало движение, которое динамично развивается в Пензенской области, — «Сурский хоровод». Гостей праздника собрали в 19.40 на главной площадке фестиваля перед сценой и закружили в хороводе.

Партнерами «ДаншиноFest» стали московское адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры», крупнейший садовый центр в Европе Imperial Garden, ООО «Интерстрой», ТПК ОАО «Хлебпром» и пекарня «Мельница».

Фестиваль «ДаншиноFest» начался в 12.00. В 22.00 он завершится праздничным салютом.

Фотография: Фото Ольги Сайгановой

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...