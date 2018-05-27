В Пензенской области завершается фестиваль «ДаншиноFest»

Все пришедшие на праздник могли оставить на память яркие снимки: на площадке фестиваля работала креативная зона «Деревенский уголок». Все желающие могли сфотографироваться в национальных мордовских костюмах как сами, так и обратиться к профессиональным фотографам.

Рядом с фотозоной была организована импровизированная выставка «Перекресток культур», где были представлены фото на тему народного творчества, пейзажи, снимки реконструкции исторических событий с Золотаревского фестиваля.

Организаторы подготовили для гостей феста большую программу. На одной из площадок развернулась «Улица мастеров», где умельцы представили свои работы, проводились мастер-классы и мастер-шоу по народному творчеству. Были организованы выступления танцевальных и музыкальных коллективов Пензенской области и других регионов. Свое мастерство показали реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», гости могли пострелять в лучно-арбалетном тире, посмотреть на зрелищные кулачные бои, а также попытать в них свои силы.

Кроме того, в ходе фестиваля был организован «Хоровод единства». Мероприятие организовало движение, которое динамично развивается в Пензенской области, — «Сурский хоровод». Гостей праздника собрали в 19.40 на главной площадке фестиваля перед сценой и закружили в хороводе.

Партнерами «ДаншиноFest» стали московское адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры», крупнейший садовый центр в Европе Imperial Garden, ООО «Интерстрой», ТПК ОАО «Хлебпром» и пекарня «Мельница».

Фестиваль «ДаншиноFest» начался в 12.00. В 22.00 он завершится праздничным салютом.