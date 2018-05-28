Хоровод на «ДанщиноFest» с высоты птичьего полета. ВИДЕО

Видеозаписями, сделанными с квадрокоптера, поделился оператор телеканала «Экспресс» Евгений Хлус. Он запечатлел «Хоровод единства», выступления танцевальных коллективов и весь фестиваль с высоты птичьего полета.

Напомним, для гостей феста была подготовлена большая программа. На одной из площадок развернулась «Улица мастеров», где умельцы представили свои работы, проводились мастер-классы и мастер-шоу по народному творчеству. Были организованы выступления танцевальных и музыкальных коллективов Пензенской области и других регионов. Свое мастерство показали реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», гости могли пострелять в лучно-арбалетном тире, посмотреть на зрелищные кулачные бои, а также попытать в них свои силы.

Фестиваль «ДаншиноFest» начался в 12.00. В 22.00 он завершился праздничным салютом. Подробнее почитать о нем и посмотреть фото можно здесь.