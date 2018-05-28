«К нам приедут делегаты из Орловской области для обмена опытом, у них хорошие темпы в сельском хозяйстве, земля хорошая, Москва рядом, работать умеют. Есть ему поучиться», — рассказал глава региона.



Он также сообщил о заключении соглашения АО «ЭР-Телеком Холдинг», которое предусматривает сотрудничество в сфере проектов по развитию коммуникационной инфраструктуры, социально значимых проектов, среди которых — создание зон бесплатного Wi-Fi в Пензе. Компания планирует инвестировать в регион более миллиарда рублей.



Иван Белозерцев поручил первому зампреду Андрею Кулинцеву совместно с представителями организации разработать дорожную карту по реализации соглашения.



«Проекты в сфере здравоохранения, ЖКХ, культуры, образования сегодня приходят в Россию, и они должны активнее развиваться в Пензенской области. Они нужны, сейчас много российских компаний готовы их реализовать. Надо определяться и понимать, какой эффект будет от этой работы. За информатизацией — будущее, и Пензенский регион не должен отстать», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев попросил обратить внимание на организацию бизнес-миссий: по его словам, надо не только презентовать свой регион в целом, а изучать тот регион или страну, куда едет делегация: промышленные предприятия, выпускаемую продукцию, сельское хозяйство. Это необходимо для того, чтобы понять, что может регион предложить и какие направления можно развивать совместно.

«Надо не стрелять по воробьям, а работать точечно. Это сложнее, надо готовиться. Надо перестроить работу», — сказал он.

Глава региона поручил до конца недели подготовить план бизнес-миссий.