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Губернатор призвал вести системную работу по подготовке пензенских кадров

28 мая в 09:02 326 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам заседания консультативной комиссии Госсовета под председательством Игоря Левитина призвал обратить внимание на работу с кадрами в регионе.

По его словам, необходимо вести системную работу с кадровым резервом.

«Активно должны быть задействованы системы обучения, мы проводим семинары, но их должно быть больше. Эта работа должна быть не формальной», — подчеркнул глава региона.

Он поручил зампредам правительства проанализировать, как в Пензенской области идет подготовка кадров.

По словам министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, заключено соглашение о курсах для пензенских специалистов на базе института им. Сеченова, где есть возможность подготовить кадры на новейшем оборудовании. Губернатор подчеркнул, что важно чтобы был результат.


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