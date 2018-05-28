Губернатор призвал вести системную работу по подготовке пензенских кадров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам заседания консультативной комиссии Госсовета под председательством Игоря Левитина призвал обратить внимание на работу с кадрами в регионе.

По его словам, необходимо вести системную работу с кадровым резервом.

«Активно должны быть задействованы системы обучения, мы проводим семинары, но их должно быть больше. Эта работа должна быть не формальной», — подчеркнул глава региона.

Он поручил зампредам правительства проанализировать, как в Пензенской области идет подготовка кадров.

По словам министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, заключено соглашение о курсах для пензенских специалистов на базе института им. Сеченова, где есть возможность подготовить кадры на новейшем оборудовании. Губернатор подчеркнул, что важно чтобы был результат.