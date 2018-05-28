«Есть послание президента РФ Федеральному Собранию, где ставилась задача по повышению уровню системы здравоохранения. Надо проанализировать по районам Пензенской области работу ФАПов, амбулаторий врачей общей практики. Нужны предложения от минздрава по возобновлению работы тех учреждений, что ранее были закрыты», — отметил глава региона.
Иван Белозерцев призвал не дожидаться, когда выйдет новая федеральная программа по развитию здравоохранения, а работать на опережение.
«Мы должны быть готовы и по кадровому составу, и по помещениям, где врачи будут работать», — подчеркнул он.
Также в ходе планерки министр здравоохранения региона Владимир Стрючков сообщил статистику по смертности в регионе: по его словам, за четыре месяца 2018 года в Пензенской области умерло на 240 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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В Пензенской области проанализируют работу ФАПов и амбулаторий
Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 28 мая поручил обратить особое внимание на развитие пензенской системы здравоохранения.
«Есть послание президента РФ Федеральному Собранию, где ставилась задача по повышению уровню системы здравоохранения. Надо проанализировать по районам Пензенской области работу ФАПов, амбулаторий врачей общей практики. Нужны предложения от минздрава по возобновлению работы тех учреждений, что ранее были закрыты», — отметил глава региона.
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