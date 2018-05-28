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Губернатор поздравил пензенцев с Днем пограничника

28 мая в 09:18 244 просмотра

28 мая в стране отмечают День пограничника и 100-летие пограничных войск. С праздником поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Обеспечивать охрану государственной границы, отстаивать независимость и территориальную целостность страны, оказывать решительное противодействие террористическим угрозам и вызовам — решить такие масштабные задачи под силу только отважным и самоотверженным людям, верным долгу и присяге. И этими замечательными качествами воины-пограничники наделены сполна.

В этот торжественный день особые слова признательности выражаю ветеранам пограничной службы. Заложенные вами традиции ратной славы, стойкости и мужества достойно продолжает нынешнее поколение российских воинов.

Уверен, что граница наша — на надежном замке. Порукой тому — ваш высочайший профессионализм, ответственное отношение к порученному делу, беззаветная любовь к нашей великой Родине, готовность и умение оберегать ее священные рубежи», — сказано в сообщении.

Также Иван Белозерцев пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/86406/

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