Губернатор поздравил пензенцев с Днем пограничника

28 мая в стране отмечают День пограничника и 100-летие пограничных войск. С праздником поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Обеспечивать охрану государственной границы, отстаивать независимость и территориальную целостность страны, оказывать решительное противодействие террористическим угрозам и вызовам — решить такие масштабные задачи под силу только отважным и самоотверженным людям, верным долгу и присяге. И этими замечательными качествами воины-пограничники наделены сполна.

В этот торжественный день особые слова признательности выражаю ветеранам пограничной службы. Заложенные вами традиции ратной славы, стойкости и мужества достойно продолжает нынешнее поколение российских воинов.

Уверен, что граница наша — на надежном замке. Порукой тому — ваш высочайший профессионализм, ответственное отношение к порученному делу, беззаветная любовь к нашей великой Родине, готовность и умение оберегать ее священные рубежи», — сказано в сообщении.

Также Иван Белозерцев пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству, сообщает пресс-центр облправительства.