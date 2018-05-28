Иван Белозерцев изучит опыт создания кооперативов в Липецкой области

Пензенская делегация во главе с губернатором изучит опыт Липецкой области по созданию кооперативов на селе.

Об этом 28 мая сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания.

«По числу кооперативов Пензенская область была на втором месте по России в прошлом году, но опыт Липецкой области, презентованный на ПМЭФ, надо изучить», — отметил он.

Глава региона поручил зампреду правительства Андрею Бурлакову организовать визит пензенской делегации с участием губернатора в Липецкую область.

«Особое внимание нужно обратить на создание бытовых кооперативов, у нас их всего 14, в других регионах — несколько десятков», — сказал Иван Белозерцев.

Он также подчеркнул, что важно уметь не только выращивать, но и реализовывать свою продукцию.