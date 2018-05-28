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Кувайцев поздравил пензенских пограничников с профессиональным праздником

28 мая в 09:42 194 просмотра
, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником и 100-летием пограничных войск России.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником и 100-летием пограничных войск России.

«Во все времена охрана рубежей нашей Родины являлась делом государственной важности, требующим личного мужества и самоотверженности. Бойцы-пограничники прославились своими подвигами в годы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах, куда бы ни позвало их Отечество.

Нынешнее поколение сотрудников пограничных органов надежно «держит границу на замке», успешно решает задачи по защите экономических интересов государства, приумножая традиции боевого братства и славу погранвойск», — говорится в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал всем пограничникам успешной службы, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, сообщает пресс-служба администрации города.


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