В центре Пензы произошел пожар. ФОТО

В Сети пензенцы обсуждают происшествие на улице Коммунистической.

Фотографии появились ночью 28 мая в группе «Пенза. Live» соцсети «ВКонтакте». Возвышающийся над деревьями черный дым на снимках послужил поводом для шуток в комментариях. Пользователи выдвинули различные версии случившегося: «шашлык забыли перевернуть», «медь обжигали», «это паровоз» и другие.

«Кто на что горазд, а умного ответа — ни одного», — отметил подписчик группы Сергей.

Оказалось, что вечером 27 мая на улице Коммунистической загорелся металлический вагончик, от него и исходил дым. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, огонь тушили 12 человек с помощью четырех спецмашин.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.