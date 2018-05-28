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В центре Пензы произошел пожар. ФОТО

28 мая в 10:02 254 просмотра

В Сети пензенцы обсуждают происшествие на улице Коммунистической.

Фотографии появились ночью 28 мая в группе «Пенза. Live» соцсети «ВКонтакте». Возвышающийся над деревьями черный дым на снимках послужил поводом для шуток в комментариях. Пользователи выдвинули различные версии случившегося: «шашлык забыли перевернуть», «медь обжигали», «это паровоз» и другие.

«Кто на что горазд, а умного ответа — ни одного», — отметил подписчик группы Сергей.

Оказалось, что вечером 27 мая на улице Коммунистической загорелся металлический вагончик, от него и исходил дым. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, огонь тушили 12 человек с помощью четырех спецмашин.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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